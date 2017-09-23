Заместитель секретаря партии НА:"Нет никакой значимости в митинге Национального Совета"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "На митинге Национального Совета были родственники ранее совершивших преступления, а ныне арестованных людей, а также родственники руководства политической партии. На акции не было людей, собравшихся там из-за политических взглядов и политических убеждений."

Об этом Report сообщил председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса, заместитель секретаря правящей партии Новый Азербайджан (НА) Сиявуш Новрузов.

По словам С.Новрузова митинг прошел очень слабо:

"Чувствовалась некая тусклость на митинге. С другой стороны, в самих выступлениях имели место клевета, кампании по очернению и все это безосновательно. После удачного визита президента Ильхама Алиева в США, его выступления в котором он назвал руководство Армении преступным, армию Армении беспомощной, отметил то, что резолюции СБ ООН по конфликту не выполняются, в Армении сложился очень серьезный политический климат. В настоящий момент проводится большая кампания против преступного режима в Армении. А в Азербайджане на митинге группа людей, ведомая Арменией, будто делала выступления под диктовку Серж Саргсяна. Сегодня армия Азербайджана обладает достаточным оружием и силой. Во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи президент Ильхам Алиев отметил, что если будет необходимо Армения будет наказана. На митинге я стал свидетелем того, что не было произнесено ни одного слова относительно агрессии Армении и Ходжалинского геноцида."

"Было сказано, будто Азербайджан приобретает неисправное оружие. Азербайджан закупает у Пакистана, Израиля и других стран современное вооружение. Весь мир признал силу Азербайджана, а они пытаются успокоить общественность Армении тем, что Азербайджан якобы покупает старое и неисправное вооружение. Лидер какой политической партии может поставить вопрос таким образом? Только те, кто служат армянам. Они проводят митинги в Азербайджане, основываясь на законе "о свободе собраний". Посмотрите, насколько эти вещи взаимосвязаны друг с другом.".

Заместитель секретаря партии НА подчеркнул, что Али Каримли, сам занимающийся коррупцией и продающий билеты политических беженцев, на митинге обвинял власти в коррупции:

"Тот факт, что заместитель Али Каримли Гёзель Байрамова 41 раз посетила Грузию, получала там деньги еще раз доказывает, что их финансирует руководство Армении. Эти силы хотят нарушить стабильность в стране. Пусть Али Каримли отчитается на митинге, чем он оплачивает услуги своих телохранителей при том, что 20 лет как не работает. Его дети обучаются в самых дорогих ВУЗах. Пускай скажет, откуда у него эти деньги. То же относится и к остальным. В каком еще стране государство раздает журналистам квартиры? В какой стране НПО и политические партии спонсируются государтсвом? Они не могут дажепредоставить свои отчеты. Поэтому их мысли на минтингах не имеею никакйо значимости."