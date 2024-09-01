Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев проголосовал на парламентских выборах

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №3 Насиминско-Бинагадинского избирательного округа №21, расположенном в детском саду №132.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.