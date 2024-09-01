О нас

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев проголосовал на парламентских выборах

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев проголосовал на парламентских выборах Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:27
Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев проголосовал на парламентских выборах

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №3 Насиминско-Бинагадинского избирательного округа №21, расположенном в детском саду №132.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоDeputy Prime Minister Shahin Mustafayev casts his vote in snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazirin müavini Şahin Mustafayev səs verib

Другие новости из категории

Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
1 сентября 2024 г. 12:36
Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис
Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис
1 сентября 2024 г. 12:25
Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
ФотоПредставитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
1 сентября 2024 г. 12:16
В Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
ФотоВ Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
1 сентября 2024 г. 12:15
Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
ФотоБелорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
1 сентября 2024 г. 12:05
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
1 сентября 2024 г. 11:57
Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
ФотоСамир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
1 сентября 2024 г. 11:56
Ровзат Гасымов: На данный момент негативных отзывов от международных наблюдателей не поступало
Ровзат Гасымов: На данный момент негативных отзывов от международных наблюдателей не поступало
1 сентября 2024 г. 11:51
Наблюдатель от МПА СНГ: Никаких нарушений в ходе голосования на выборах в парламент Азербайджана не зафиксировано
Наблюдатель от МПА СНГ: Никаких нарушений в ходе голосования на выборах в парламент Азербайджана не зафиксировано
1 сентября 2024 г. 11:51
Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов
ФотоДитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов
1 сентября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi