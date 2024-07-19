Заместитель премьер-министра Али Ахмедов уйдет в отпуск в связи с парламентскими выборами

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов приостановит исполнение своих обязанностей в связи с парламентскими выборами, намеченными в Азербайджане на 1 сентября.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов приостановит исполнение своих обязанностей в связи с парламентскими выборами, намеченными в Азербайджане на 1 сентября.

Как сообщает Report, Ахмедов уйдет в отпуск с момента официального утверждения его кандидатуры на выборах в Милли Меджлис и до завершения выборов.

Согласно статье 69.2 Избирательного кодекса Азербайджана, зарегистрированные кандидаты, полномочные представители агитационных групп по референдуму, работающие в государственных органах или находящиеся на муниципальной службе или работающие в средствах массовой информации на основе трудового и гражданского правового договора, в период участия в избирательной кампании освобождаются от исполнения своих служебных обязанностей (это правило не распространяется на президента, депутатов Милли Меджлиса и членов муниципалитета Азербайджанской Республики), не позднее чем по истечении 3 дней со дня регистрации представляют в зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенную копию соответствующего приказа (распоряжения); они не могут пользоваться своим должностным и служебным положением с целью получения привилегий и приобретения преимущества.

Ахмедов вошел в число кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан".