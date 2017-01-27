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    Заместитель премьер-министра: Завтра пройдет встреча с главами ИВ находящихся под армянской оккупацией районов

    Цель встречи заключается в обсуждении работ, запланированных в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Завтра в Госкомитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами пройдет встреча с главами исполнительных властей находящихся под армянской оккупацией районов, депутатами и проектировщиками".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета Али Гасанов.

    По его словам, цель встречи заключается в обсуждении работ, запланированных в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

    Отметим, что 24 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.  

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