Заместитель премьер-министра: Завтра пройдет встреча с главами ИВ находящихся под армянской оккупацией районов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Завтра в Госкомитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами пройдет встреча с главами исполнительных властей находящихся под армянской оккупацией районов, депутатами и проектировщиками".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета Али Гасанов.

По его словам, цель встречи заключается в обсуждении работ, запланированных в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Отметим, что 24 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.