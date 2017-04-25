Заместитель премьер-министра: В последние два года количество занятых предпринимательством женщин выросло в два раза

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "В последнее время наблюдается тенденция увеличения экономической активности среди азербайджанских женщин. В последние два года количество занятых предпринимательством женщин выросло в два раза".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Он выразил надежду, что данная тенденция и в будущем будет продолжаться в таком же темпе: "Таким образом, женщины внесут свою лепту в развитие предпринимательства. Увеличение экономической активности женщин - положительное явление. Мы придаем значение повышению их роли в обществе. Увеличение влияния женщин в общественно-политической и экономической жизни приведет к серьезным изменениям в выполняемых ими функциях. Мы верим, что как и во всех странах азербайджанские женщины готовы взять на себя важные роли.

Женское предпринимательство - важный и актуальный для общества вопрос. Сохранение гендерного равенства связано с экономической независимостью женщин. Важно развивать женское предпринимательство. Это один из факторов, создающих основу для увеличения экономической активности в обществе. В Азербайджане созданы серьезные основы для женского предпринимательства. Формирование юридических основ, выдача женщинам-предпринимателям льготных кредитов и другие шаги, предпринимаемые в данной области, - наглядные показатели этого".