Заместитель премьер-министра: В Азербайджане с 2003 года создано 1,9 млн новых рабочих мест

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане с точки зрения повышения занятости правительством проводится серьезная работа, и это дало свои положительные результаты".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А. Ахмедов напомнил, что Ильхам Алиев в 2003 году, когда избирался президентом, в своей программе выдвинул проект по созданию 600 тыс. новых рабочих мест: "Эта цель была успешно осуществлена, значительно снизился уровень безработицы. В Азербайджане с 2003 года и до сих пор создано 1,9 млн новых рабочих мест. Осуществлен грандиозный проект по созданию новых рабочих мест".

А. Ахмедов сообщил, что снижение безработицы привело к улучшению благосостояния людей, в Азербайджане уровень бедности сократился в 10 раз до 4-5%.