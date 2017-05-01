Заместитель премьер-министра: Некоторые чиновники не принимают сотрудничество с гражданским обществом

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "В деятельности гражданского общества существуют определенные проблемы. Я признаю это и это связано с финансированием. Некоторые чиновники не принимают сотрудничество с гражданским обществом. Я за то, чтобы институты гражданского общества предъявляли более усовершенствованные программы. В противном случае, предложение гражданского общества не принимается правительством".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане" заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А. Ахмедов отметил, что представляя какой-либо проект, гражданское общество должно доказать, что данным проектом удастся сократить расходы правительства: "Неправительственные организации должны доказать, что полезны. Если вам не удастся сделать этого, будет отмечено, что эту работу можно сделать еще более дешево, чем в представленном вами проекте. Так в чем же здесь польза? Неправительственные организации должны представить проект, который будет требовать меньше финансов, нежели затраты, осуществляемые правительством на проводимую работу. Мы, как представители правительства, нуждаемся в сотрудничестве с гражданским обществом. Существуют некоторые неправительственные организации, деятельность которых не ощущается. Я не отмечаю это, как критику. Как представитель правительства хочу сказать, что правительство заинтересовано в работе с гражданским обществом".