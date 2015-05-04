​Заместитель премьер-министра: Многие круги США и Европы проводят кампанию по очернению Азербайджана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Проводимая в отношении Азербайджана кампания по очернению не сможет бросить тень на проведение первых Европейских игр".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан", исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

А.Ахмедов с чувством сожаления отметил, что Азербайджан в определенном смысле привык к подобным кампаниям по очернению: "С подобным мы уже сталкивались несколько лет назад во время проведения в Азербайджане песенного конкурса "Евровидение". Однако Азербайджан провел этот конкурс на очень высоком уровне и смог открыть новую страницу в истории данного конкурса. Уже завершилась основная подготовительная работа по проведению первых Европейских игр. Участники известны, и через очень короткое время они выполнят свою миссию. Азербайджан останется в истории как страна, в которой проводились первые Европейские игры".

А.Ахмедов добавил, что было бы справедливо, если бы Азербайджану, взявшему на себя ответственность за проведение I Европейских игр, уделили большее внимание: "Однако мы видим обратное. Сегодня США и многие европейские страны проводят кампанию по очернению Азербайджана. Они пытаются бросить тень на проделанную Азербайджаном работу. Хотя все это является проявлением двойных стандартов, помешать правому делу Азербайджана не удастся. Мы выполняем свою работу, и выполняем взятые на себя обязательства. Кто как это воспринимает, это их дело. Не думаю, что эти действия и кампании принесут кому-то честь. Видимо, они внутренне настроены на осуществление подобных миссий и занимаются этим всегда".