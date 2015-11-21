Заместитель премьер-министра: Формируется структура Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Формируется структура Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, проводятся необходимые исследования для применения обязательного медицинского страхования, чтобы в ближайшее время в Азербайджане было осуществлено достаточное количество медицинских страховок: "Нам предстоят большие работы. Прежде всего, следует сформировать агентство и привести его в рабочее состояние. После этого нужно выбрать модель и применить в Азербайджане медицинское страхование. Предполагаю, что в результате интенсивных работ мы по мере возможности ускорим применение страхования. Хочу заранее предупредить, что для применения медицинского страхования нужно проделать много работы, а также усовершенствовать законодательную базу. В этом деле необходимо также время для подготовки персонала. Несмотря на то, что медицинское страхование в Азербайджане не распространено широко, оно все же есть. Мы постараемся, чтобы за 2016 год было проделано большинство предусмотренных работ".