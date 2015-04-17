Заместитель премьер-министра Азербайджана высказался по поводу резолюции Европарламента

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Этот вопрос возник не сейчас. Поэтому не стоит удивляться принятию подобной резолюции, так как их решение не имеет никакого основания".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, касаясь принятой Европарламентом резолюции, связанной с т.н. "геноцидом армян".

Как отметил А.Гасанов, ждать от них чего-то хорошего не стоит: "На встречах с официальными представителями из Турции я всегда говорил им, что не стоит пытаться вступить в членство Евросоюза, так как в структуру их не примут. Что же касается связанного с этим выступления Папы Римского, могу сказать, что вопрос вызвал недовольство среди азербайджанской общественности и был обсужден в Милли Меджлисе.

В целом, Азербайджан не должен ждать помощи ни от Запада, ни от Европы, ни от России. Доверяйте только нашему государству, народу и президенту. Я не хочу умереть, не увидев края, где родился. Однако армянская сторона пока не делает никаких выводов, таков господствующий там режим. Там осталось очень мало населения. Все уезжают".

А.Гасанов сказал, что сегодня на встрече с иранским министром обсуждался вопрос давления на захватническую Армению: "Иран поддерживал и будет поддерживать правое дело Азербайджана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Сегодня на встрече с иранским министром я сказал ему, что Иран обладает многими возможностями для давления на Армению. Я попросил официального представителя Ирана воспользоваться этим и надавить на Армению".