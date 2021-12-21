Заместитель председателя ПЕА: "Азербайджан стал островом стабильности”

"Исторические достижения нашей страны являются плодами верной внутренней и внешней политики”.

"Исторические достижения нашей страны являются плодами верной внутренней и внешней политики”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” Таир Будагов на конференции "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра".

По его словам, сегодня динамичное, уверенное развитие Азербайджана связано с именем Ильхама Алиева, продолжающего успешную политику Гейдара Алиева: “За последние 18 лет руководства Ильхамом Алиевым Азербайджан находится в центре внимания всего мира. Под его руководством Азербайджан стал островом стабильности. А гарантом стабильности в нашей стране является единство власти и народа”.

T.Будагов подчеркнул, что внешняя политика Президента Ильхама Алиева повысила авторитет Азербайджана в регионе и мире.

Заместитель председателя ПЕА отметил, что рост военной мощи Азербайджана, усиление его международных позиций сыграли решающую роль в восстановлении нашей территориальной целостности: “Отечественная война стала не только олицетворением восстановления исторической справедливости, но и воплощением новых реалий на Кавказе. Открытие Зангезурского коридора в будущем превратит Южный Кавказ в пространство сотрудничества”.