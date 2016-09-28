Заместитель председателя ПЕА: Антиреферендумная тактика и попытки оппозиции потерпели полное фиаско

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Протесты оппозиции кроме них самих никто не услышал. Население равнодушно отнеслось к их митингам".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан", заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Он отметил, что реакция оппозиции в связи с референдумом была предсказуема, и что протесты оппозиции против любых инициатив правительства превратились в традицию: "Считаю, что этому есть много причин. Во-первых, население уже привыкло к протестам оппозиции против любой инициативы, выдвинутой правительством, и не проявляет к ним ничего, кроме равнодушия. Во-вторых, оппозиция практически потеряла авторитет в глазах народа. В нынешнем составе оппозиция давно и, наверное, навсегда утеряла шанс группы, привлекающей внимание общества. Таким образом, антиреферендумная тактика и попытки оппозиции потерпели полное фиаско. Могу сказать, что безуспешные акции, организованные ими для препятствия проведению референдума, еще больше ослабили их и без того слабые позиции".

А.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан, как страна, развивающаяся демократическим путем, и совершенствующая демократические институты, несомненно нуждается в здравомыслящей и прогрессивной оппозиции: "Хочу с чувством сожаления отметить, что в нашем обществе в этом смысле имеются пустоты. Настоящая оппозиция не может выполнить функцию системной здравомыслящей группы. За этот период в нашей стране многое изменилось, приобрело современный вид. Оппозиция осталась в стороне от этих изменений".

Он отметил, что контраст между властью и оппозицией с каждым днем углубляется.