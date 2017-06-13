Зампредседателя Милли Меджлиса сделала предупреждение депутатам: "Соблюдайте тишину..."

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова на внеочередном пленарном заседании парламента в ходе обсуждения проекта закона "О страховании по безработице" сделала предупреждение некоторым депутатам.

Как сообщает Report, Б.Мурадова сделала замечание по поводу того, что некоторые депутаты на заседании не соблюдают тишину: "У кого личный разговор, пусть выйдет на улицу. Здесь из-за ваших голосов мы не можем услышать обсуждения на заседании".

Председатель парламентского Комитета Хады Раджабли, выразил благодарность за это Б.Мурадовой.