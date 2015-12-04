Заместитель председателя Милли Меджлиса: Меня очень удивили критические мнения экспертов по образованию

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Некоторые родители против получения образования своих детей. Даже есть такие родители, которые предпочитают внушать своим детям религиозные взгляды. Для устранения подобных обстоятельств мы должны разработать определенные механизмы. Поэтому применение штрафов - хороший шаг в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова в ходе обсуждения предусмотренных в законодательстве поправок относительно штрафования родителей пропускающих занятия учащихся на сумму 100 манатов.

Она отметила, что в обязанности родителей входит опека и они не освобождаются от ответственности по вопросу в связи с образованием: "Здесь речь идет не о выдаче штрафов руководству школы. Известно, куда идут административные штрафы. Меня очень удивили критические мнения экспертов по образованию. Ведь это они жаловались на плохую посещаемость в школах".

Б.Мурадова также отметила, что родители и старейшины способствуют действиям детей, которых сняли на видео в Нардаране.