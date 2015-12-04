 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заместитель председателя Милли Меджлиса: Меня очень удивили критические мнения экспертов по образованию

    Родители и старейшины способствуют действиям детей, которых сняли на видео в Нардаране

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Некоторые родители против получения образования своих детей. Даже есть такие родители, которые предпочитают внушать своим детям религиозные взгляды. Для устранения подобных обстоятельств мы должны разработать определенные механизмы. Поэтому применение штрафов - хороший шаг в этом направлении".

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова в ходе обсуждения предусмотренных в законодательстве поправок относительно штрафования родителей пропускающих занятия учащихся на сумму 100 манатов. 

    Она отметила, что в обязанности родителей входит опека и они не освобождаются от ответственности по вопросу в связи с образованием: "Здесь речь идет не о выдаче штрафов руководству школы. Известно, куда идут административные штрафы. Меня очень удивили критические мнения экспертов по образованию. Ведь это они жаловались на плохую посещаемость в школах".

    Б.Мурадова также отметила, что родители и старейшины способствуют действиям детей, которых сняли на видео в Нардаране.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi