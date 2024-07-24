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Заместитель председателя ANAMA встретился с делегацией ПРООН

Заместитель председателя ANAMA встретился с делегацией ПРООН Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов встретился с делегацией Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 14:52
Заместитель председателя ANAMA встретился с делегацией ПРООН

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов встретился с делегацией Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Как сообщает Report, на встрече также принял участие советник ПРООН по проекту создания в Азербайджане Международного центра передового опыта и обучения по борьбе с минной угрозой Ян Мансфилд.

На встрече был обсужден процесс создания данного центра, состоялся обмен мнениями о минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, расширении сотрудничества для ее ликвидации и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоANAMA, UNDP mull opportunities for cooperation in mine action
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA sədrinin müavini BMTİP nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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