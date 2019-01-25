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    Заместитель министра юстиции: В прошлом году в суды поступили обращения по поводу 9 муниципалитетов

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышено внимание к юридической экспертизе муниципальных актов. В прошлом году были направлены предложения по отмене или внесению изменений в более 2200 муниципальных актов. Муниципалитеты приняли эти предложения, внеся соответствующие поправки.

    По сообщению Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Вилаят Заиров.

    Он отметил, что возбуждены иски в связи с неисполнением 9 муниципалитетами рекомендованных предложений: "4 иска были удовлетворены, а 5 находятся в процессе рассмотрения".

    В.Заиров отметил, что в законодательство внесены определенные поправки в связи с принятием мер по административным взысканиям в отношении глав муниципалитетов, не следующих нормам муниципального законодательства.

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