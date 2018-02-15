Заместитель министра внутренних дел: "Незаконные, несанкционированные мероприятия будут решительно пресекаться"

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане объединение народа и власти составляет основу стабильности. Мы принимаем необходимые меры для защиты этого. Министерство внутренних дел разработало программу в связи с предстоящими президентскими выборами. Для проведения выборов в условиях безопасности необходимо быть бдительными".

Как сообщает Report, об этом на совещании для председателей окружных избирательных комиссий заявил заместитель министра внутренних дел Орудж Залов.

Замминистра отметил, что в ходе агитационной кампании безопасность кандидатов будет обеспечена: "В день голосования безопасность избирательных участков будет обеспечена. В связи с безопасностью международных наблюдателей в дислокацию полицейских будут внесены изменения. Незаконные, несанкционированные мероприятия будут решительно пресекаться. Нормы этического поведения будут полностью под контролем. Призывы к вражде, религиозной и расовой неприязни будут пресекаться".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля этого года.