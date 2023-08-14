Заместитель министра культуры Нахчывана освобожден от должности

Заместитель министра культуры Нахчыванской Автономной Республики Гасан Керимов, временно исполняющий обязанности министра, освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.
Другим распоряжением А.Зейналова, заместителем министра культуры Нахчыванской Автономной Республики назначен Гасан Ибрагим оглу Сеидов.
Г.Сеидов также будет временно исполнять обязанности министра.