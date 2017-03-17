Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Отбирать у исполнительных властей полномочия неправильно

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается 18-19 министерств. Однако, у некоторых министерств существуют региональные управления. Министерство страны является структурой правительства. Если это необходимо, пусть будут созданы региональные управления всех министерств. Кто-то вдруг заявляет, что создал региональные управления собственной структуры".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса отчета о деятельности Кабинета министров в 2016 году заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджана" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он выразил недовольство по поводу данного вопроса: "В ряде случаев эти структуры ликвидируются, возвращаются к прежней системе или же кто-то выбирает для себя региональным центром район, который желает. На основе чего делается этот выбор? Люди должны понимать, для чего это осуществляется. При возникновении какой-либо проблемы граждане обращаются в местные исполнительные власти. Они являются полномочными представителями правительства на местах. Отбирать у исполнительных властей полномочия неправильно. В этом случае им остается только уборка улиц".