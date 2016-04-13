Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Народ Азербайджана сплотился вокруг президента страны, что испугало армян

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Мы стали свидетелями того, что семьи шехидов организовали похороны своих детей достойно, как подобает настоящим героям".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", народный депутат Сиявуш Новрузов на прошедшем в Управлении мусульман Кавказа (УМК) мероприятии, посвященном памяти шехидов.

Он заявил, что с точки зрения технического оснащения, вооружения и живой силы азербайджанская армия является одной из сильных на Кавказе: "Это в очередной раз доказали последние события на фронте. Азербайджанская армия уже способна освободить свои земли от оккупации".

С.Новрузов добавил, что, продлевая конфликт, пытаются добиться того, чтобы народ Азербайджана постепенно стал забывать Карабах: "Все мировое сообщество, международные организации и крупные державы должны знать, что Азербайджан не забыл Карабах, его не забудут и следующие поколения. Наша страна права в этой войне, так как она идет на территории Азербайджана. Все международные организации поддержали Азербайджан. Кроме того, наш народ сплотился вокруг президента страны, что испугало армян".