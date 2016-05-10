Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Мы не признаем ни одну из сторон, представившихся как ПНФА

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Мы сейчас не знаем ни одну из сторон, называющих себя Партией народного фронта Азербайджана".

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал заместитель исполнительного секретаря Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

"Али Керимли объявил себя председателем Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он создал большие недовольства в связи с партией. Группа членов указанной партии поддерживает другого человека и объединилась вокруг него. Обе стороны обратились в суд. В зависимости от постановления суда будет принято решение. В их документах есть проблемы, поэтому суды Азербайджана не удовлетворили иск, и они хотят обратиться в Европейский суд. Они считают, что Европейский суд удовлетворит их иск", - добавил С.Новрузов.

Как отметил функционер ПЕА, в настоящее время в вопросе ПНФА не может идти и речи о понятии партии: "Это просто "кружок". Свою деятельность продолжит тот, кого министерство юстиции и суд признает в качестве председателя партии. Что же касается признания, то мы не признаем ни одного из них".