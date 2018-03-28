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    Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Если в политической борьбе переходят на оскорбления, это уже не политика

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Если политическая борьба переходит в иное русло и сменяется оскорблениями, это уже не политика".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Мубариз Гурбанлы.

    Он отметил, что подобные действия вызывают осуждение и противоречат исламу:

    "Тот, кто ругается, порочит религию. Каждый должен отстаивать национально-духовные ценности".

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