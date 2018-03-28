Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Если в политической борьбе переходят на оскорбления, это уже не политика

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Если политическая борьба переходит в иное русло и сменяется оскорблениями, это уже не политика".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Мубариз Гурбанлы.
Он отметил, что подобные действия вызывают осуждение и противоречат исламу:
"Тот, кто ругается, порочит религию. Каждый должен отстаивать национально-духовные ценности".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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