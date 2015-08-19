​Заместитель главы партии "Мусават" вызван в министерство юстиции

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Заместитель главы партии "Мусават" Эльман Фаттах вызван в министерство юстиции. Как передает Report, об этом сообщил глава партии Ариф Гаджили.

По его словам, министерство юстиции расследует жалобу Азербайджанского движения демократии и процветания относительно отмены результатов VIII Съезда партии "Мусават".

Отметим, что недовольные результатами прошедшего в 2014 году VIII Съезда партии "Мусават" бывшие члены партии направили обращение в министерство юстиции Азербайджана.

Напомним, что на прошедшем 27 сентября VIII Съезде партии "Мусават" Ариф Гаджили получил 228 голосов и был избран председателем партии. Губад Ибадоглу получил 200 голосов, заняв второе, Тура Аббаслы с 20 голосами - третье место. Недовольные результатами голосования потребовали проведение внеочередного съезда. После этого Губад Ибадоглу создал Азербайджанское движение демократии и процветания. Руководство партии расценило это как шаг к расколу и исключило его из партии. Турал Аббаслы со своими сподвижниками объявил о создании организации "Ağ blok" ("Белый блок").