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Замглавы МИД Турции прибыл в Азербайджан

Замглавы МИД Турции прибыл в Азербайджан Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Фаруком Каймакчы.
Внутренняя политика
13 сентября 2021 г. 14:02
Замглавы МИД Турции прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Фаруком Каймакчы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов поделился мнением по вопросам двустороннего сотрудничества, динамично развивающегося между братскими странами. В то же время он подчеркнул важность укрепления сотрудничества, осуществляемого на многосторонних платформах.

Заместитель министра Фарук Каймакчы передал приветствие главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Он с удовлетворением отметил развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами. Замминистра высоко оценил помощь Азербайджана во время пожаров в Турции и выразил признательность за это.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации Черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета и др.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives Turkish Deputy FM 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə XİN başçısının müavini Azərbaycana gəlib

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