Замглавы Лянкярана уволена из-за скандала с 15-летней школьницей

Заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Расиля Арифгызы освобождена от занимаемой должности.

Заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Расиля Арифгызы освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал глава исполнительной власти Талех Гарашов.

По информации Генеральной прокуратуры, 14 июля заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Расиля Арифгызы под предлогом выдачи аттестата с помощью своего служебного водителя привела в свой дом ученицу этого учебного заведения Гюнель Алиеву (имя условно), после этого в присутствии директора школы Егяны Аскеровой, злоупотребив своими служебными полномочиями, не приняв во внимание несовершеннолетие Г.Алиевой, вопреки ее воле, отобрав мобильный телефон школьницы и отправив личную информацию на мобильные телефоны ее близких родственников, нанесла существенный ущерб правам и законным интересам последней.

По факту возбуждено уголовное дело.