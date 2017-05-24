Заместитель главы ИВ Шамкира освобождена от занимаемой должности

Шамкир. 24 мая. REPORT.AZ/ Заместитель главы Исполнительной власти Шамкирского района освобождена от занимаемой должности.

Как сообщили западному бюро Report в районной ИВ, заместитель главы районной ИВ, заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам районной ИВ Малейка Ализаде освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

На указанную должность назначена сотрудница районной ИВ, консультант-психолог по работе с детьми комиссии по защите прав детей и работе с несовершеннолетними Айнур Аяз гызы Абдуллаева.