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    Заместитель главы ИВ Шамкира освобождена от занимаемой должности

    Малейка Ализаде уволена по собственному желанию

    Шамкир. 24 мая. REPORT.AZ/ Заместитель главы Исполнительной власти Шамкирского района освобождена от занимаемой должности.

    Как сообщили западному бюро Report в районной ИВ, заместитель главы районной ИВ, заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам районной ИВ Малейка Ализаде освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

    На указанную должность назначена сотрудница районной ИВ, консультант-психолог по работе с детьми комиссии по защите прав детей и работе с несовершеннолетними Айнур Аяз гызы Абдуллаева. 

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