​Заместитель главы ИВ освобожден от занимаемой должности

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Тертерского района произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, от занимаемой должности освобожден заместитель главы ИВ Тертерского района Эльвин Умудов.

Проработавший на указанной должности 3 года Э.Умудов теперь назначен на должность замначальника по вопросам религии отдела по общественным, политическим и гуманитарным вопросам ИВ Тертерского района.

Пока нового назначения на его прежнюю должность не производилось.

Отметим, что Э.Умудов был назначен на должность заместителя главы ИВ района в 2013 году в возрасте 28 лет.