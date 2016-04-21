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    ​Заместитель главы ИВ освобожден от занимаемой должности

    Пока его место остается вакантным

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Тертерского района произошли кадровые изменения.

    Как сообщает Report, от занимаемой должности освобожден заместитель главы ИВ Тертерского района Эльвин Умудов.

    Проработавший на указанной должности 3 года Э.Умудов теперь назначен на должность замначальника по вопросам религии отдела по общественным, политическим и гуманитарным вопросам ИВ Тертерского района.

    Пока нового назначения на его прежнюю должность не производилось.

    Отметим, что Э.Умудов был назначен на должность заместителя главы ИВ района в 2013 году в возрасте 28 лет. 

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