Заместитель генпрокурора: В Армении должны отказаться от политики разжигания ненависти

Руководство Армении должно отказаться от политики разжигания ненависти по отношению к азербайджанцам.

Руководство Армении должно отказаться от политики разжигания ненависти по отношению к азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора Эльмар Джамалов на презентации доклада о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

Джамалов напомнил, что в Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с преступлениями, совершенным против западных азербайджанцев.

"Также продолжаются расследования в рамках уголовных дел, связанных с преступлениями против азербайджанцев, совершенными во время Первой Карабахской войны, в том числе изгнаниями, пытками пленных и заложников и пр., и преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны и послевоенный период", - сказал он.