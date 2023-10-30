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Заместитель генпрокурора: В Армении должны отказаться от политики разжигания ненависти

Заместитель генпрокурора: В Армении должны отказаться от политики разжигания ненависти Руководство Армении должно отказаться от политики разжигания ненависти по отношению к азербайджанцам.
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 12:13
Заместитель генпрокурора: В Армении должны отказаться от политики разжигания ненависти

Руководство Армении должно отказаться от политики разжигания ненависти по отношению к азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора Эльмар Джамалов на презентации доклада о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

Джамалов напомнил, что в Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с преступлениями, совершенным против западных азербайджанцев.

"Также продолжаются расследования в рамках уголовных дел, связанных с преступлениями против азербайджанцев, совершенными во время Первой Карабахской войны, в том числе изгнаниями, пытками пленных и заложников и пр., и преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны и послевоенный период", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun müavini: "Ermənistan rəhbərliyi azərbaycanlılara qarşı nifrət bəsləməkdən imtina etməlidir"

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