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    Замгенпрокурора Азербайджана: Возросло число жалоб по банковской сфере

    В настоящее время идет следствие по уголовным делам в отношении должностных лиц в небанковских кредитных организациях, в строительной сфере© Report/ Firi Salim

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В этом году в суды направлены на рассмотрение материалы по 155 уголовным делам в отношении 215 должностных лиц".

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

    Он отметил, что сейчас на производстве в управлении находятся 118 уголовных дел.

    К. Алиев отметил, что увеличилось число жалоб по банковской сфере: "В настоящее время идет следствие по уголовным делам в отношении должностных лиц в небанковских кредитных организациях, в строительной сфере".

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