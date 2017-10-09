Замгенпрокурора Азербайджана: Возросло число жалоб по банковской сфере

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В этом году в суды направлены на рассмотрение материалы по 155 уголовным делам в отношении 215 должностных лиц".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что сейчас на производстве в управлении находятся 118 уголовных дел.

К. Алиев отметил, что увеличилось число жалоб по банковской сфере: "В настоящее время идет следствие по уголовным делам в отношении должностных лиц в небанковских кредитных организациях, в строительной сфере".