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Замгенпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими

Замгенпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими Заместитель генпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими
Внутренняя политика
5 августа 2025 г. 16:37
Замгенпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими

Заместитель генерального прокурора - военный прокурор полковник юстиции Бахруз Ахмедов и заместитель министра обороны - командующим Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретились с военнослужащими, несущими службу на государственной границе.

Об этом сообщили Report в Военной прокуратуре.

Во встречах приняли участие руководящие лица Военной прокуратуры и высокопоставленные военнослужащие Министерства обороны.

После выступлений были обсуждены вопросы, касающиеся бытовых условий и условий службы военнослужащих, а также их потребностей и проблем.

В завершение отличившимся в службе военнослужащим были вручены подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBəhruz Əhmədov hərbi qulluqçularla görüşüb

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