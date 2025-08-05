Замгенпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими

Заместитель генпрокурора и командующий Сухопутными войсками встретились с военнослужащими

Заместитель генерального прокурора - военный прокурор полковник юстиции Бахруз Ахмедов и заместитель министра обороны - командующим Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретились с военнослужащими, несущими службу на государственной границе.

Об этом сообщили Report в Военной прокуратуре.

Во встречах приняли участие руководящие лица Военной прокуратуры и высокопоставленные военнослужащие Министерства обороны.

После выступлений были обсуждены вопросы, касающиеся бытовых условий и условий службы военнослужащих, а также их потребностей и проблем.

В завершение отличившимся в службе военнослужащим были вручены подарки.