Заместитель генерального секретаря ОТГ: Выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

В Азербайджане развивается демократия.

В Азербайджане развивается демократия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Омер Коджаман в комментарии журналистам о парламентских выборах в Азербайджане.

Он отметил, что парламентские выборы еще раз подтвердили это: "Выборы прошли в очень прозрачной обстановке".

О. Коджаман также подчеркнул, что важным событием является то, что эти парламентские выборы впервые проводятся в освобожденном от оккупации Карабахе: "Это история. Надеемся, мы всегда будем видеть, как Азербайджан идет по пути развития".