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Заместитель генерального секретаря ОТГ: Выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

Заместитель генерального секретаря ОТГ: Выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке В Азербайджане развивается демократия.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 13:52
Заместитель генерального секретаря ОТГ: Выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

В Азербайджане развивается демократия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Омер Коджаман в комментарии журналистам о парламентских выборах в Азербайджане.

Он отметил, что парламентские выборы еще раз подтвердили это: "Выборы прошли в очень прозрачной обстановке".

О. Коджаман также подчеркнул, что важным событием является то, что эти парламентские выборы впервые проводятся в освобожденном от оккупации Карабахе: "Это история. Надеемся, мы всегда будем видеть, как Азербайджан идет по пути развития".

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Версия на английском языке OTS deputy secretary general: Elections in Azerbaijan were held in very transparent conditions
Версия на азербайджанском языке TDT baş katibinin müavini: Azərbaycanda seçkilər çox şəffaf şəraitdə keçirildi

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