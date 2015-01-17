​Заместитель Али Керимли: Сотрудничество партии Народного фронта и Мусават может раздражать многих в ПНФА

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Руководство партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) выразило свое отношение к встрече председателя ПНФА Али Керимли с главой парии Мусават Арифом Гаджили.

Заместитель председателя ПНФА Ф.Гахраманлы сообщил агентству Report, что "неверным было бы ожидать от этой встречи далеко идущих результатов".

Как сказал агентству Report заместитель председателя партии Рази Нуруллаев, возобновление сотрудничества этих двух партий может раздражать многих людей в ПНФА: "Между партиями было достигнуто много договоренностей, которые позже нарушались. Каждый раз быть вместе, затем расходиться вызывает у людей раздражение. Поэтому не думаю, что союзничество между двумя партиями будет легким".

Он отметил, что не думает, что ПНФА может участвовать в других организациях, кроме Национального совета: "Я не приветствую это. Национальный совет это одна из организаций, которая признается как в стране, так и международными структурами. В связи с тем, что в этот Совет входят многие оппозиционные партии, думаю, что этот формат должен быть последней и окончательной подобной организацией".

Напомним, что встреча между Али Керимли и Арифом Гаджили прошла по инициативе последнего. А.Гаджили сказал, что во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя партиями: "На встрече с Али Керимли мы довели до его сведения наши намерения и позицию партии Мусават".