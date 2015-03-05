 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Заменят двух руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса

    Вопрос обсудят на завтрашнем заседании парламента

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Заменят двух руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, предлагается внести изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

    Так, выдвинуто предложение об избрании Ханлара Фатиева руководителем азербайджано-австралийской, а Имамверди Исмаилова - азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.

    Вопрос вынесут на обсуждение завтрашнего заседания парламента.

    Напомним, что Ханлар Фатиев ныне является руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов возглавляет азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi