Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Заменят двух руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, предлагается внести изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Так, выдвинуто предложение об избрании Ханлара Фатиева руководителем азербайджано-австралийской, а Имамверди Исмаилова - азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.

Вопрос вынесут на обсуждение завтрашнего заседания парламента.

Напомним, что Ханлар Фатиев ныне является руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов возглавляет азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу.