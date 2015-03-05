Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Заменят двух руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, предлагается внести изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Так, выдвинуто предложение об избрании Ханлара Фатиева руководителем азербайджано-австралийской, а Имамверди Исмаилова - азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.
Вопрос вынесут на обсуждение завтрашнего заседания парламента.
Напомним, что Ханлар Фатиев ныне является руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов возглавляет азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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