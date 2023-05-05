Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента внутренней улично-дорожной сети города Физули.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента внутренней улично-дорожной сети города Физули.

Как передает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о сети.

Было отмечено, что общая протяженность внутригородских дорог превысит 87 километров. На первоначальном этапе планируется строительство 18,5 километра дорог. Ширина проспектов общегородского значения первой категории составит 44, проспектов общегородского значения второй категории – 34, улиц и дорог общегородского значения – 24 метра, а улиц и дорог местного значения – 20 метров.

Будут созданы пешеходные дорожки для обеспечения удобного передвижения пешеходов на внутригородских дорогах, зеленые полосы для уменьшения вреда, причиняемого окружающей среде, велосипедные дорожки, специальные полосы движения для общественного транспорта. Проспекты будут четырех-, а улицы и дороги – двухполосными.

Схема улично-дорожной сети и проект коммуникационных линий в городе Физули подготовлены единой рабочей группой с учетом мнения всех структур. Строительство внутригородских дорог будет осуществляться вместе с прокладкой электрических, газовых, водных коммуникаций, линий связи, канализации и стока дождевых вод, проходящих под тротуарами. А это позволит сэкономить время, государственные средства, оптимизировать и на высоком уровне скоординировать работы, а также устранить возможные проблемы в ходе параллельной прокладки сетей.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули.

Затем глава государства и первая леди были проинформированы о строительстве Центра развития детского творчества имени Курмангазы, возводимого в городе Физули казахстанским холдингом Bİ-Group.