Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Баш Гарвенд Агдамского района.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Баш Гарвенд Агдамского района.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет 476 гектаров. В селе планируется расселить 6 057 человек и построить 1495 индивидуальных домов.

Под первый этап реализации проекта отведен земельный участок площадью свыше 202 гектара. На первом этапе в село планируется переселить 851 семью - 3 703 человека. Для этого на данном этапе предусмотрено строительство 851 дома, в том числе 170 двухкомнатных, 425 трехкомнатных, 213 четырехкомнатных и 43 пятикомнатных домов.

Президент Ильхам Алиев посмотрел видеоролик о предстоящей работе.

Было подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия также для обеспечения занятости и отдыха населения. Здесь планируется построить детский сад, школу, колледж, объекты коллективного отдыха и образования, административное здание, клуб-общинный центр, медицинский пункт, аптеку, гостиницу, рынок и ряд предприятий обслуживания. В целях экономии энергоносителей в селе предусмотрено использование альтернативной энергии.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Баш Гарвенд.