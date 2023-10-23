Заложен фундамент предприятия по производству строительных химикатов ООО Kartaş Kimya

В Сумгайыте заложен фундамент предприятия по производству строительных химикатов ООО Kartaş Kimya.

В Сумгайыте заложен фундамент предприятия по производству строительных химикатов ООО Kartaş Kimya.

Как сообщает Report, президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о предприятии.

Было сообщено, что ООО Kartaş Kimya в июле 2022 года присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Компания построит в промышленном парке на территории площадью 2,5 га предприятие по производству различных строительных химикатов. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 17 млн манатов, планируется создать 250 постоянных рабочих мест. Производимая продукция, наряду с реализацией на внутреннем рынке, будет также экспортироваться в Турцию и страны СНГ.

Глава государства заложил фундамент предприятия.