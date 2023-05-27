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Заложен фундамент поселка Горчу Лачынского района

Заложен фундамент поселка Горчу Лачынского района 27 мая состоялась церемония закладки фундамента поселка Горчу Лачынского района.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 22:50
Заложен фундамент поселка Горчу Лачынского района

27 мая состоялась церемония закладки фундамента поселка Горчу Лачынского района.

Как передает Report, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Специальный представитель Президента в Лачынском районе Масим Мамедов проинформировал главу государства о предстоящей работе в поселке.

Было сообщено, что поселок Горчу, расположенный в горной местности на северо-западе Лачынского района, на берегу одноименной реки, являющейся левым притоком реки Шельве, находится в 64 километрах от районного центра, 475 километрах от Баку.

Поселок Горчу проектируется совместно с селами Агаларушагы, Огулдере, Загалты, Гарабейли, Корджабулаг, Лолабагирлы Лачынского района. Работы по проектированию поселка общей площадью 300 гектаров будут выполняться поэтапно. Площадь участка, создаваемого на первом этапе, составляет 142,54 гектара. Одной из основных целей на перспективу является развитие поселка, который будет построен на современном уровне, как одного из центров района местного значения.

Было подчеркнуто, что на первом этапе в поселке Горчу планируется построить 366 одноэтажных частных жилых домов. Площадь приусадебного участка частного дома составит 700 квадратных метров. Учитывая крутой рельеф местности для развития поселка Горчу в перспективе планируется строительство квартала, состоящего из 39 четырехэтажных жилых домов.

Было отмечено, что в центре поселка на первом этапе предусмотрено построить административное здание с социальными и общественными объектами, клубно-общинный центр, библиотеку и интернет-зал, медпункт, гостиницу, спортивно-оздоровительный центр, ресторан, мастерские народных ремесел, торговые киоски и рыночный комплекс. В целях обеспечения потребности в общеобразовательных учреждениях в поселке на начальном этапе будут построены школа на 264 ученических места и детский сад на 140 мест, а в перспективе - школа на 864 ученических места и детский сад на 280 мест.

Было сообщено, что в поселке также будут созданы административные здания, культурно-развлекательные объекты, сервисные и коммерческие предприятия, которые позволят обеспечить занятость населения, проживающего в поселке. Также планируется строительство мостов над рекой Горчу для соединения жилых массивов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçının Qorçu qəsəbəsinin təməli qoyulub

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