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Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»

Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы» 20 октября состоялась церемония закладки фундамента создаваемых на территории Джебраильского района “Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства”, "Умного питомника" и комплекса «Лес дружбы», на территорию были выпущены 15 голо
Внутренняя политика
20 октября 2022 г. 16:52
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»

20 октября состоялась церемония закладки фундамента Комплекса «Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы», который будет создан на территории Джебраильского района, на территорию выпущены 15 голов джейранов.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал глав государств о предстоящей работе в комплексе.

Затем президенты Азербайджана и Турции посадили деревья на территории.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустили на территорию джейранов.

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