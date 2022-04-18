Закупка продуктов питания по госзаказу будет осуществляться через электронный портал

Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с закупкой продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и орг

Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с закупкой продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета".

Как сообщает Report, решение подготовлено в соответствии с законом "О государственных закупках" и указами президента Азербайджанской Республики №859 и 1439 "Об утверждении "Порядка закупки продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета".

В соответствии с указом создан электронный портал "Закупка продуктов питания по госзаказу", являющийся подсистемой информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Закупку продуктов питания по госзаказу предусматривается осуществлять посредством электронного портала.