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Закупка продуктов питания по госзаказу будет осуществляться через электронный портал

Закупка продуктов питания по госзаказу будет осуществляться через электронный портал Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с закупкой продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и орг
Внутренняя политика
18 апреля 2022 г. 19:34
Закупка продуктов питания по госзаказу будет осуществляться через электронный портал

Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с закупкой продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета".

Как сообщает Report, решение подготовлено в соответствии с законом "О государственных закупках" и указами президента Азербайджанской Республики №859 и 1439 "Об утверждении "Порядка закупки продуктов питания в централизованном порядке государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета".

В соответствии с указом создан электронный портал "Закупка продуктов питания по госзаказу", являющийся подсистемой информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Закупку продуктов питания по госзаказу предусматривается осуществлять посредством электронного портала.

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Версия на азербайджанском языке Ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə satın alınması elektron portal vasitəsilə həyata keçiriləcək

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