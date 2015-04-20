Законопроект "О правилах обращения граждан" рекомендован на обсуждение во втором чтении

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание парламентского комитета по правам человека.

Как сообщает Report, на заседании во втором чтении был обсужден законопроект "О правилах обращения граждан".

По словам председателя комитета Рабийят Аслановой, состоящий из 17-ти пунктов новый законопроект является доработанным и усовершенствованным вариантом принятого в 1997 году закона "О правилах обращения граждан": "Данный закон обеспечит обращение к должностным лицам, соответствующим структурам, пресечет правонарушения. При обсуждении законопроекта в первом чтении в ходе пленарного заседания депутаты предложили ряд изменений, с учетом которых в документ внесли более 20-ти редакционных исправлений".

Выступивший на заседании председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Али Гусейнли посчитал необходимым принять законопроект.

Омбудсмен Эльмира Сулейманова выступила с предложениями по поводу внесения в законопроект ряда изменений. Законопроект был рекомендован на обсуждение на пленарном заседании.