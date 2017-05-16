Закон, позволяющий привлекать к дисциплинарной ответственности нарушивших правила этического поведения членов муниципалитета, принят во втором чтении

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли законопроект "О правилах этического поведения муниципалитетов".

Как сообщает Report, законопроект состоит из 3-х глав и 27-ми статей.

Данный закон определяет правила этического поведения членов муниципалитетов, принципы и правовые механизмы их соблюдения.

Согласно законопроекту, нарушение правил этического поведения служит основой для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности.

Поступление от юридического или же физического лица жалобы или же других сведений о нарушении членом муниципалитета статей закона, или же публикация в СМИ аналогичной информации, также может стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

В качестве одной из мер дисциплинарной ответственности за нарушение правил могут сделать предупреждение или же дать выговор и пр.

Законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.