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Закон "О безопасности пищевых продуктов" вступает в силу с сегодняшнего дня

Закон "О безопасности пищевых продуктов" вступает в силу с сегодняшнего дня Закон "О безопасности пищевых продуктов", принятый Милли Меджлисом в прошлом году и подписанный президентом Ильхамом Алиевым 24 июня 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.
Внутренняя политика
1 января 2023 г. 10:03
Закон О безопасности пищевых продуктов вступает в силу с сегодняшнего дня

Закон "О безопасности пищевых продуктов", принятый Милли Меджлисом в прошлом году и подписанный президентом Ильхамом Алиевым 24 июня 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщает Report, каждый предприниматель, работающий в сфере общепита, должен быть осведомлен о положениях нового закона и выстраивать свою деятельность в соответствии с его требованиями.

Вступивший в силу закон укрепит правовую базу в сфере продбезопасности, сыграет важную роль в защите жизни и здоровья граждан.

Согласно новому закону, с 1 января 2023 года ввоз продукции с зарубежных пищевых предприятий будет разрешен только после утверждения объекта. При отсутствии информации на азербайджанском языке в маркировке пищевых продуктов импорт и оборот не допускаются.

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Версия на азербайджанском языке “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun bu gündən qüvvəyə minir

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