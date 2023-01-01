Закон "О безопасности пищевых продуктов" вступает в силу с сегодняшнего дня

Закон "О безопасности пищевых продуктов", принятый Милли Меджлисом в прошлом году и подписанный президентом Ильхамом Алиевым 24 июня 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Закон "О безопасности пищевых продуктов", принятый Милли Меджлисом в прошлом году и подписанный президентом Ильхамом Алиевым 24 июня 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщает Report, каждый предприниматель, работающий в сфере общепита, должен быть осведомлен о положениях нового закона и выстраивать свою деятельность в соответствии с его требованиями.

Вступивший в силу закон укрепит правовую базу в сфере продбезопасности, сыграет важную роль в защите жизни и здоровья граждан.

Согласно новому закону, с 1 января 2023 года ввоз продукции с зарубежных пищевых предприятий будет разрешен только после утверждения объекта. При отсутствии информации на азербайджанском языке в маркировке пищевых продуктов импорт и оборот не допускаются.