​Закир Гасанов встретился с министром обороны Грузии

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с грузинской коллегой Тинатин Хидашели.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошла перед строем почетного караула, прозвучали государственные гимны двух стран и согласно протоколу была подписана "Книга почета".

Напомнив о постоянном развитии двустороннего стратегического партнерства и его опирающихся на дружеские отношения глубоких исторических корнях, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов довел до внимания Т.Хидашели, что Армения, представляющая основную угрозу региональной стабильности, постоянно поддерживает сепаратизм на государственном уровне и пытается обострить ситуацию в прифронтовой зоне.

Затем был проведен обмен мнениями касательно расширения связей между министерствами обороны Азербайджана и Грузии по установленным направлениям, рассмотрены возможности военного сотрудничества и сотрудничества в области военного образования. Также коснулись перспектив проведения совместных военных учений с участием различных подразделений Вооруженных сил и представляющих взаимный интерес вопросов.

Визит продлится до 3 декабря.