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Закир Гаралов: В первой половине текущего года количество целого ряда преступлений сократилось по сравнению с прошлым годом

Закир Гаралов: «В первой половине текущего года количество целого ряда
© Report.az

"В результате совместной работы органов прокуратуры с органами внутренних дел, юстиции, государственной безопасности и органами судебной системы в стране поддерживается прочная социальная и политическая стабильность, защищаются интересы государства, решительная борьба с преступностью обеспечивает стабильность криминогенной ситуации и предотвращение негативных проявлений".

Как передает Report, эти заявления размещены в статье Генерального прокурора Азербайджанской Республики Закира Гаралова, опубликованной в газете «Азербайджан».

«В результате интенсивных расследований под руководством управления Генеральной прокураторы, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств и покушений на убийство, нераскрытых в прошлые годы, увеличилось за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

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