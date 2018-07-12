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    Закир Гаралов, Рамиль Усубов и Мадат Гулиев приняли участие на поминках погибших офицеров полиции в Гяндже

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    Гянджа. 12 июля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сегодня посетили Гянджу.

    Как сообщает западное бюро Report, они приняли участие на поминках погибших заместителя начальника Главного управления полиции города Гянджа, полковника полиции Ильгара Балакишиева и заместителя начальника Управления полиции Низаминского района, полковника-лейтенанта полиции Самеда Аббасова, выразили соболезнования членам их семей и близким.

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