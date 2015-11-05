​Закир Гаралов обратился к генпрокурору РФ в связи с преступлением, совершенным в Санкт-Петербурге против азербайджанцев

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке в связи с преступлением, совершенным в Санкт-Петербурге против азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В информации отмечается, что в обращении осуждаются незаконные действия, совершенные против азербайджанской семьи.

Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов также обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке в связи с насилием, совершенным в июне этого года полицейским в отношении занимающейся предпринимательской деятельностью гражданки Российской Федерации Ирады Раджабалиевой и ее несовершеннолетних детей.

В обращении категорически осуждаются вызвавшие общественный резонанс противозаконные действия, совершенные против азербайджанской семьи, выражается уверенность в скорейшем объективном и справедливом расследовании происшествия в рамках уголовно-процессуального законодательства и международных правовых норм.