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    ​Закир Гаралов обратился к генпрокурору РФ в связи с преступлением, совершенным в Санкт-Петербурге против азербайджанцев

    В обращении осуждаются противозаконные действия, совершенные в отношении азербайджанской семьи

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке в связи с преступлением, совершенным в Санкт-Петербурге против азербайджанцев.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    В информации отмечается, что в обращении осуждаются незаконные действия, совершенные против азербайджанской семьи.

    Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов также обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке в связи с насилием, совершенным в июне этого года полицейским в отношении занимающейся предпринимательской деятельностью гражданки Российской Федерации Ирады Раджабалиевой и ее несовершеннолетних детей.

    В обращении категорически осуждаются вызвавшие общественный резонанс противозаконные действия, совершенные против азербайджанской семьи, выражается уверенность в скорейшем объективном и справедливом расследовании происшествия в рамках уголовно-процессуального законодательства и международных правовых норм.

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