Закир Гаралов: Некоторые силы пытаются запятнать азербайджанскую армию

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Некоторые желающие запятнать азербайджанскую армию силы и средства массовой информации публикуют различные сообщения и статьи, наносящие урон государственной безопасности страны".

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов.

По его словам, шесть СМИ уже получили официальное предупреждение Генпрокуратуры: "Призываю все СМИ не освещать подобную информацию. Азербайджан живет в условиях войны. Никто не вправе пятнать азербайджанскую армию, военные силы и служащих в рядах армии наших мужественных сыновей. Может возникнуть любая ситуация, однако государственные структуры пресекли это. На сегодняшний день какой-либо опасности для нашего государства и военной мощи нет".