Община: Захватническая политика Армении лишила сотни тысяч людей права выбирать и избираться в муниципальные органы

Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с муниципальными выборами, которые пройдут 23 декабря.

Как сообщили Report в общине, в заявлении говорится:

"23 декабря в нашей стране в пятый раз пройдут муниципальные выборы. Созданы все условия для проведения выборов в независимых, демократических и справедливых условиях и выражения гражданами Азербайджана своего избирательного права.

Кроме находящихся уже более 20 лет под оккупацией Армении Нагорного Карабаха и прилегающих районов, во всех районах, поселках и селах нашей республики осуществляют деятельность муниципальные институты. Захватническая политика Армении лишила в эти годы сотни тысяч ставших вынужденными переселенцами людей отраженного в Конституции Азербайджанской Республики права выбирать и избираться в муниципальные органы.

Мы с уверенностью заявляем, что после возвращения на свои земли азербайджанцев, изгнанных с оккупированных территорий, в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана там будет внесен вклад в муниципальную деятельность в рамках созидательных работ".